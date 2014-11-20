Путин: НАТО движется на восток

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО движется на восток. Об этом он рассказал в обращении к участникам X Московской конференции по международной безопасности.
По словам российского лидера, коллективный Запад разваливает систему европейской безопасности и сколачивает новые военные альянсы. Он подчеркнул, что НАТО наращивает военную инфраструктуру, размещая системы противоракетной обороны.
Ранее Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире.
Видео: kremlin.ru
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