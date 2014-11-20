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Путин: НАТО движется на восток

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Президент отметил, что коллективный Запад разваливает систему европейской безопасности.

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО движется на восток. Об этом он рассказал в обращении к  участникам X Московской конференции по международной безопасности.

По словам российского лидера, коллективный Запад разваливает систему европейской безопасности и сколачивает новые военные альянсы. Он подчеркнул, что НАТО наращивает военную инфраструктуру, размещая системы противоракетной обороны.

Ранее Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, восток, нато, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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