Президент России Владимир Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире. Об этом он рассказал в обращении к участникам X Московской конференции по международной безопасности.
Глава государства отметил, что все больше стран и народов выбирают путь свободного и суверенного развития. Он подчеркнул, что эти страны опираются на свою самобытность, традиции и ценности.
Ранее Путин заявил, что образцы перспективных вооружений РФ превосходят зарубежные аналоги на десятилетия
Видео: kremlin.ru
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