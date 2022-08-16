По его словам, все больше стран выбирают путь свободого и суверенного развития.

Президент России Владимир Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире. Об этом он рассказал в обращении к участникам X Московской конференции по международной безопасности.

Глава государства отметил, что все больше стран и народов выбирают путь свободного и суверенного развития. Он подчеркнул, что эти страны опираются на свою самобытность, традиции и ценности.

Ранее Путин заявил, что образцы перспективных вооружений РФ превосходят зарубежные аналоги на десятилетия

Видео: kremlin.ru