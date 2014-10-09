Путин: образцы перспективных вооружений РФ превосходят зарубежные аналоги на десятилетия

Образцы перспективных вооружений России превосходят зарубежные аналоги на десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022".
Глава государства уточнил, что перспективные образцы вооружений ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день Вооруженных сил России. К ним относятся высокоточное оружие, робототехника, а также боевые комплексы, основанные на новых физических принципах.
Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном.
Видео: kremlin.ru
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