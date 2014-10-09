Путин: образцы перспективных вооружений РФ превосходят зарубежные аналоги на десятилетия

Глава государства уточнил, что перспективные образцы вооружений будут определять завтрашний день ВС РФ.

Образцы перспективных вооружений России превосходят зарубежные аналоги на десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022".

Глава государства уточнил, что перспективные образцы вооружений ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день Вооруженных сил России. К ним относятся высокоточное оружие, робототехника, а также боевые комплексы, основанные на новых физических принципах.

Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном.

Видео: kremlin.ru