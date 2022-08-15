Путин: Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном

Он подчеркнул, что лидеры стран-союзников России проявляют настоящий характер и ни перед кем не прогибаются.

Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022".

Глава государства подчеркнул, что лидеры стран-союзников России проявляют настоящий характер и ни перед кем не прогибаются. По его словам, эти государства выбирают самостоятельный путь развития и хотят коллективно решать вопросы безопасности на основе международного права.

Также президент добавил, что Россия искренне дорожит прочными и дружественными связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки.

Ранее Путин заявил, что российские военные шаг за шагом освобождают землю Донбасса.

Видео: kremlin.ru