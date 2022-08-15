Путин: российские военные шаг за шагом освобождают землю Донбасса

По словам главы государства, российские военные с честью выполняют свой долг.

Вооруженные силы России шаг за шагом освобождают землю Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022".

По словам главы государства, российские военные с честью выполняют свой долг, выполняя задачи спецоперации вместе с бойцами Донбасса. Он подчеркнул, что они сражаются за Россию, а также за мирную жизнь в ДНР и ЛНР. Путин добавил, что российские военные четко выполняют все поставленные задачи.

Ранее Путин заявил о необходимости жестко реагировать на проявления нацизма, русофобии и расизма.

Видео: kremlin.ru