Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко реагировать на проявления нацизма, русофобии и расизма. Об этом он рассказал на форуме "Армия-2022".
Глава государства отметил, что уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм в XX-м веке, не должны быть забыты. Он назвал это долгом перед памятью жертв Второй мировой войны.
Также Путин подчеркнул, что проведение международного антифашистского конгресса в рамках форума имеет большое политическое значение.
Ранее Путин отметил мужество строителей из России, работающих в ДНР и ЛНР.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все