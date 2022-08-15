Он назвал это долгом перед памятью жертв Второй мировой войны.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко реагировать на проявления нацизма, русофобии и расизма. Об этом он рассказал на форуме "Армия-2022".

Глава государства отметил, что уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм в XX-м веке, не должны быть забыты. Он назвал это долгом перед памятью жертв Второй мировой войны.

Также Путин подчеркнул, что проведение международного антифашистского конгресса в рамках форума имеет большое политическое значение.

Ранее Путин отметил мужество строителей из России, работающих в ДНР и ЛНР.

Видео: kremlin.ru