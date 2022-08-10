Путин отметил мужество строителей из России, работающих в ДНР и ЛНР

Глава РФ поздравил профессионалов с праздником.

Российский президент Владимир Путин отметил мужество и профессионализм строителей из России, которые работают и оказывают помощ в восстановлении инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление глава государства сделал во время выступления по видеосвязи из Кремля на торжественной церемонии открытия в Вологодской области нового моста через реку Шексну в Череповце.

Особо отмечу ту помощь, которую наши строители, проявляя мужество и профессионализм, оказывают жителям ДНР и ЛНР. Владимир Путин, президент РФ

Политик инапомнил коллегам о том, что на сегодняшний день в строительной отрасли заняты миллионы мастеров, которые формируют облик современной страны, в также возводят прочный фундамент для развития России во всех областях. По мнению Владимира Путина, воплощать амбициозные замыслы помогают уникальные материалы, технологии, а также имеющиеся у специалистов инженерные и технические решения. Однако основой останется почетный, созидательный, уважаемый труд работников.

Путин дал старт движению по новому мосту в Вологодской области.

Фото и видео: Одноклассники / Вести live