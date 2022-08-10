Путин дал старт движению по новому мосту в Вологодской области

Глава РФ одобрил начало движения по Архангельскому мосту в Череповце.

Российский президент Владимир Путин в среду 10 августа открыл движение по новому мосту в Череповце, расположенному в Вологодской области. Глава государства принял участие в торжественном мероприятии по видеосвязи из Кремля. Переправа через Шексну свяжет между собой четыре крупных микрорайона города. Это решение позволяет властям организовать кольцевое движение общественного транспорта. Пассажирам будет более удобно добираться до производственных площадок "Северстали" и "Фосагро". Проект также разгружает движение на Октябрьском мосту, который ранее был в городе единственным.

Напомним, что Архангельский мост в Череповце - первый в стране, на котором установленные Н-образные пилоны соединяются стальными тросами с дорожным полотном параллельно друг другу. Такая конструкция напоминает музыкальный инструмент (арфу). Протяженность моста по области составляет 1,132 километров, еще 7 км составляет подход к нему (Южное шоссе).

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