Путин обратил внимание на проблемы бедности и алкоголизма в моногородах

Глава РФ поручил Александру Соколову бороться с ухудшением качества жизни в Кировской области.

Российский президент Владимир Путин на рабочей встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым обратил внимание на бедность и высокий уровень алкоголизма в моногородах. Глава государства призвал коллегу не "лакировать" эти проблемы, а уделить им внимание. Подобных населенных пунктов в области 11. Из них 4 находятся в ситуации, которая требует постоянного контроля.

От низких доходов граждан, другая проблема - это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание. Владимир Путин, президент РФ

Политик согласился с тем, что в одиночку с проблемой главе региона не справиться. Он призвал активно сотрудничать с федеральными органами власти и ориентироваться на предыдущий опыт работы. Александр Соколов уточнил, что вопрос моногородов находится на повестке местных властей.

Белгородский губернатор подарил Путину шоколад "Алешка".

Фото: Kremlin.ru

Видео: Одноклассники / Вести Live