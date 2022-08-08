Белгородский губернатор подарил Путину шоколад "Алешка"

Он напомнил, что шоколад был назван в честь первокласснка, который активно поддерживал российских военных.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколад "Алешка".

На встрече с российским лидером в Кремле глава региона рассказал об итогах проделанной работы за последние полтора года. Путин заметил несколько упаковок шоколада рядом с Гладковым и поинтересовался, для кого они. Губернатор заявил, что это подарок президенту от Белгородской области.

Также Гладков напомнил, что шоколад был назван в честь первокласснка, который активно поддерживал участвовавших в спецоперации на Украине российских военных.

Ранее Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции.

Видео: kremlin.ru