  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:31
90
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белгородский губернатор подарил Путину шоколад "Алешка"

0 0

Он напомнил, что шоколад был назван в честь первокласснка, который активно поддерживал российских военных.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколад "Алешка".

На встрече с российским лидером в Кремле глава региона рассказал об итогах проделанной работы за последние полтора года. Путин заметил несколько упаковок шоколада рядом с Гладковым и поинтересовался, для кого они. Губернатор заявил, что это подарок президенту от Белгородской области.

Также Гладков напомнил, что шоколад был назван в честь первокласснка, который активно поддерживал участвовавших в спецоперации на Украине российских военных.

Ранее Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции.

Видео: kremlin.ru

Теги: алешка, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, подарок, президент россии, шоколад
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии