Белгородский губернатор подарил Путину шоколад "Алешка"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколад "Алешка".
На встрече с российским лидером в Кремле глава региона рассказал об итогах проделанной работы за последние полтора года. Путин заметил несколько упаковок шоколада рядом с Гладковым и поинтересовался, для кого они. Губернатор заявил, что это подарок президенту от Белгородской области.
Также Гладков напомнил, что шоколад был назван в честь первокласснка, который активно поддерживал участвовавших в спецоперации на Украине российских военных.
Ранее Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции.
Видео: kremlin.ru
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