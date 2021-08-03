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Шойгу: география Армейских международных игр значительно расширилась

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Игры примут четыре новые страны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о том, что география Армейских международных игр значительно расширилась в 2021 году. Такое заявление чиновник сделал во время селекторного совещания с коллегами. Он напомнил, что спортивные соревнования проводятся по инициативе российского оборонного ведомства. В текущем году турнир примут в 11 странах. Впервые игры пройдут на территории Вьетнама, Сербии, Катара и Алжира.

С 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе. В этом году соревнования будут проводиться на территории 11 государств.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

В Минобороны рассказали, что гости смогут посетить музей Армейских международных игр в парке "Патриот". Он откроется к началу состязаний по военному мастерству. Во второй раз игры запланированы одновременно с проведением Международного военно-технического форума "Армия".

Минобороны выделит средства на реставрацию двух фортов Кронштадта.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: армейские международные игры, минобороны, сергей шойгу
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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