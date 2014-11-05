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Минобороны выделит средства на реставрацию двух фортов Кронштадта
Сегодня, 14:50
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Минобороны выделит средства на реставрацию двух фортов Кронштадта

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Деньги будут выделены из резервного фонда.

Министерство обороны России приняло решение средства на реконструкцию фортов Александр I и Кроншлот в Кронштадте. Об этом сообщается на сайте кабинета министров РФ.

Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда. Их объем пока неизвестен.

Предлагается выделить средства на выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

из сообщения кабмина РФ

Напомним, руководитель проектного офиса по созданию ТРК "Остров фортов" Ксения Шойгу в пресс-центре Евро-2020 сообщила журналистам, что в текущем году должна начаться реставрация трех фортов "Император Александр I", "Кроншлот" и "Император Петр I" в рамках создания музейно-исторического парка "Остров фортов". Все работы планируют завершить к 2025 году.

Ранее мы сообщали, что в Кронштадте отремонтируют "Дерево желаний" и пешеходную зону в Безымянном переулке. Губернатор Петербурга поручил администрации Кронштадтского района провести в этом году проектные работы, а затем и выполнить их.

Фото: Музей истории Кронштадта

Теги: кроншлот, кронштадт, реставрация форта, форт александра первого
Категории: Новости России, Лента новостей,

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