Минобороны выделит средства на реставрацию двух фортов Кронштадта

Деньги будут выделены из резервного фонда.

Министерство обороны России приняло решение средства на реконструкцию фортов Александр I и Кроншлот в Кронштадте. Об этом сообщается на сайте кабинета министров РФ.

Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда. Их объем пока неизвестен.

Предлагается выделить средства на выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия федерального (общероссийского) значения. из сообщения кабмина РФ

Напомним, руководитель проектного офиса по созданию ТРК "Остров фортов" Ксения Шойгу в пресс-центре Евро-2020 сообщила журналистам, что в текущем году должна начаться реставрация трех фортов "Император Александр I", "Кроншлот" и "Император Петр I" в рамках создания музейно-исторического парка "Остров фортов". Все работы планируют завершить к 2025 году.

Ранее мы сообщали, что в Кронштадте отремонтируют "Дерево желаний" и пешеходную зону в Безымянном переулке. Губернатор Петербурга поручил администрации Кронштадтского района провести в этом году проектные работы, а затем и выполнить их.

Фото: Музей истории Кронштадта