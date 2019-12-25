В Кронштадте отремонтируют "Дерево желаний" и пешеходную зону в Безымянном переулке

Губернатор Петербурга поручил администрации Кронштадтского района провести в этом году проектные работы.

В субботу, 31-го июля, стало известно, что пешеходная зона в Безымянном переулке и общественное пространство "Дерево желаний" будут отремонтированы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным пресс-службы, Губернатор Петербурга поручил администрации Кронштадтского района провести в этом году проектные работы, а затем и выполнить их.

Напомним, что пешеходная зона в Безымянном переулке была открыта более 20 лет назад. На ней расположены несколько объектов, связанных с историей города, в том числе чугунный котел – один из символов города. Арт-объект "Дерево желаний" расположен в границах бульвара по улице Карла Маркса. В настоящее время оно не имеет ведомственной принадлежности.

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Фото: Вконтакте / Информационно-культурный центр г. Кронштадта