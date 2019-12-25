К 2024 году въезд в Кронштадт с КАД расширят до четырех полос

Губернатор во время субботнего объезда Кронштадтского района оценил новые объекты "Острова фортов".

Обновленная развязка КАД в Кронштадт протяженностью 2,5 км должна быть сдана к 2024-му году. Въезд в город будет расширен до четырех полос.

Кроме того, до четырех полос расширят и Кронштадтское шоссе. В городе хотят развить туристический кластер, а для этого нужно усовершенствовать улично-дорожную сеть.

В субботу, 31 июля, губернатор Александр Беглов вместе с вице-губернатором Борисом Пиотровским осмотрел вторую очередь парка "Остров фортов". Там открылась новая историческая площадка, детская площадка площадью более 800 кв. м, а также рампа скейтбордистов.

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs, ВКонтакте / Кронштадтский район Санкт-Петербурга