В "Острове фортов" появилась рампа для скейтбордистов и площадка для маленьких посетителей

На сегодняшний день активно собираются комментарии и пожелания кронштадтцев и петербуржцев для дальнейшего благоустройства парка.

В воскресенье, 25 июля, в парке "Остров фортов" открыли рампу для скейтбордистов и детскую площадку в 850 квадратных метров для маленьких посетителей. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов отметил, что парк в Кронштадте место, где соединены "культура и история, и слава Отечества. Место, где люди должны отдыхать душой и учиться правильно думать и жить".

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга, поделился наблюдением, что открытие новых объектов в Кронштадте ко Дню ВМФ становится традицией.

О планах на третью очередь "Острова фортов" рассказала Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Так, до 2025 года в кластере появятся 32 новых объекта. Всего на территории специалисты восстановят 13 исторических зданий и 6 объектов культурного наследия. Также на сегодняшний день активно собираются комментарии и пожелания кронштадтцев и петербуржцев для дальнейшего благоустройства парка.

Шойгу подчеркнула,что уже получено разрешение работать на территории под охраной ЮНЕСКО. В ближайших планах - благоустройство территорий, прилегающих к форту Петр I. В конце этого года планируется начать строительство военно-морского музея.

Ранее Piter.tv писал, что в Кронштадте открыли памятник серому нерпенку.

Фото: Вконтакте / Кронштадт | Остров фортов

