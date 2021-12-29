  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:23
196
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу доложил Путину об американской подлодке, вторгшейся в российские воды

0 0

"Маршал Шапошников" выгнал иностранцев из территориальных вод РФ.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о подлодке, вторгшейся в территориальные воды. По данным чиновника, инцидент произошел во время проведения военных учений Тихоокеанского флота, вблизи курильского острова Уруп. По сведениям специалистов, в акватории была выявлена иностранная подлодка типа "Вирджиния", предположительно, отправленная в регион американцами.

Лодка была выдворена из вод РФ. Совершенно непонятная, необоснованная такая активность на востоке.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

На операцию по выдворению подлодки США из акватории России у военных ушло около трех часов. Шойгу подчеркнул, что субмарина смогла зайти на территорию страны на достаточно большое расстояние. Экипаж прошел более четырех километров. Морякам российские военнослужащие передали на русском и английском языках требование всплыть, однако это требование иностранцы проигнорировали. Фрегату "Маршал Шапошников" пришлось применить определенные средства для того, чтобы подлодка "с максимальной скоростью покинула воды",

Известно, что военному атташе США в Москве после ситуации была вручена нота протеста.Действия американской стороны в Москве расцениваются как грубое нарушение требований международного права.

Пентагон поприветствовал слова Шойгу о завершении военных учений.

Фото: Kremlin.ru
Видео: Youtube/РИА Новости

Теги: маршал шапошников, подлодка, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии