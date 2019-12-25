Шойгу: ВС РФ последовательно выполняют план по освобождению территорий ДНР и ЛНР

Глава Минобороны РФ рассказал о том, что Запад тормозит завершение спецоперации на Украине.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил о том, что Вооруженные силы РФ последовательно выполняют план по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик. По словам военнослужащего, отправленные на специальную военную операцию силы проявляют героизма и мужество при реализации поставленных боевых задач.

Армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи. Последовательно реализуется план по освобождению ДНР и ЛНР, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу пояснил коллегам по военному ведомству, что при этом РФ остается надежным гарантом безопасности для своих граждан. Однако события последних месяцев демонстрируют населению насколько важно для государства продолжать совершенствование своей армии. В ВС РФ полагают, что Запад и США предпринимают все для того, чтобы спецоперация на Украине затянулась. Он напомнил о том, что страны планируют "воевать до последнего украинца".

Пентагон: США обучат за пределами Украины ее солдат применению новых вооружений Запада.

Фото и видео: Минобороны России