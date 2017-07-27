Пентагон: США обучат за пределами Украины ее солдат применению новых вооружений Запада

Джон Кирби рассказал о том, как будет проходить инструктаж для ВСУ.

Пентагон: США обучат за пределами Украины ее военнослужащих применению новых западных вооружений, которые Вашингтон поставляет Киеву. Соответствующее заявление перед журналистами в рамках регулярного брифинга в американском оборонном ведомстве сделал его официальный представитель Джон Кирби. Таким образом чиновник прокомментировал данные о постановке дополнительного пакета с военной помощью Украине из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он будет включать в себя поставки на 800 млн долларов.

Мы действительно ожидаем, что некоторые из этих изделий потребуют дополнительной подготовки украинцев. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Кирби подчеркнул, что план США заключается в том, чтобы вытянуть с территории Украины небольшое число украинских сил для того, чтобы западные инструкторы ознакомили их за границей с военной техникой. После этого силы ВСУ отправятся домой. Обучение, в частности, необходимо при использовании гаубиц, контрбатарейных радаров и станций радиолокационного слежения противовоздушной обороны американского производства. В Пентагоне заверили прессу в том, что инструктаж будет не массированным, а специально подобранным.

Пентагон: США менее недели назад пытались связаться с Шойгу.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

