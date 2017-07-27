Пентагон: США менее недели назад пытались связаться с Шойгу

Джон Кирби рассказал о том, что Ллойд Остин безрезультатно пробовал выйти на контакт с российским коллегой.

Пентагон утверждает, что США менее недели назад пытались связаться с российским министром по обороне Сергеем Шойгу. Соответствующее заявление перед журналистами сделал официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. Чиновник заметил, что выйти на контакт с коллегой пытался шеф Ллойд Остин. Его попытка осталась безрезультатной.

Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Руководство Пентагона говорит о том, что попытки дозвониться до российских коллег (Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова) предпринимаются с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине. Каждый раз американскую сторону ждет неудовлетворительный результат.

Блинкен отметил приверженность США оказанию помощи Индии в переходе к чистой энергетике.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

