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Пентагон: США менее недели назад пытались связаться с Шойгу
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Пентагон: США менее недели назад пытались связаться с Шойгу

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Джон Кирби рассказал о том, что Ллойд Остин безрезультатно пробовал выйти на контакт с российским коллегой.

Пентагон утверждает, что США менее недели назад пытались связаться с российским министром по обороне Сергеем Шойгу. Соответствующее заявление перед журналистами сделал официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. Чиновник заметил, что выйти на контакт с коллегой пытался шеф Ллойд Остин. Его попытка осталась безрезультатной.

Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Руководство Пентагона говорит о том, что попытки дозвониться до российских коллег (Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова) предпринимаются с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине. Каждый раз американскую сторону ждет неудовлетворительный результат.

Блинкен отметил приверженность США оказанию помощи Индии в переходе к чистой энергетике.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
 

Теги: джон кирби, пентагон, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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