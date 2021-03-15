Шойгу: США и коллективный Запад оказывают беспрецедентное давление на независимые страны

В Минобороны рассказали о шантаже и дезинформации, поступающих от Запада.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу объявил о том, что США и страны коллективного Запада оказывают беспрецедентное давление на независимые государства по всему миру. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на заседании руководителей военных ведомств участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эксперт полагает, что Вашингтон и Брюссель не боятся использовать ради достижения своих задач шантаж и дезинформацию. По словам министра Шойгу, в связи с нестабильной международной обстановкой возрастает роль ШОС как нового центра боевой силы.

Шойгу назвал замедление темпов наступления на Украине сознательным решением.

Фото: Минобороны России