Шойгу: Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину

Глава Минобороны РФ оценил просьбу Зеленского к НАТО отправить Киеву средства ПВО или боевую авиацию.

Россия отреагирует на поставки боевых самолетов НАТО или противовоздушных систем обороны на Украину. Соответствующей информацией с коллегами в рамках селекторного совещания в министерстве по обороне РФ поделился глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Напомним, что на прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский призвал страны Североатлантического военного альянса передать киевскому режиму каждый сотый танк и самолет, находящийся на вооружении НАТО. В США отказываются поставлять Украине боевые самолеты,так как считают данный шаг возможностью для "эскалации конфликта". Он влечет за собой серьезные риски для страны.

Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными.

Фото и видео: Минобороны России

