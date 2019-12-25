Шойгу: Решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности

Глава Минобороны сравнил тактику ВСУ и националистических формирований с нацистской.

Решение о проведении специальной военной операции на Украине было принято из-за неприемлемых угроз для национальной безопасности. Такой информацией во время пленарного заседания Первого международного антифашистского конгресса поделился министр по обороне России Сергей Шойгу. Чиновник уточнил, что на протяжении восьми лет киевский режим совершал преступления против населения Донецкой и Луганской народных республик. Жертвами "вопиющих" ситуаций стали

тысячи неповинных граждан, включая несовершеннолетних.

Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России. Сергей Шойгу, министр по обороне

Министр отметил, что на этом фоне в феврале 2022 года Верховный главнокомандующий России принял единственно верное решение о проведении СВО на Донбассе. Шойгу отметил, что ВС РФ поставлена задача по защите мирного населения от геноцида со стороны украинских властей. Чиновник добавил, что с первых дней СВО Россия столкнулась с "бесчеловечной тактикой украинских формирований". В частности, речь идет о том, что силы ВСУ и местных националистических батальонов скрываются на территориях жилых кварталов, социальной и энергетической инфраструктуры, а также используют мирное население как "живой щит". Шойгу добавил, что при отступлении противник целенаправленно уничтожает всё вокруг, чтобы "ничего не оставалось". В Минобороны РФ считают, что аналогичной тактике придерживали немецкие нацисты во время Второй мировой войны.

Шойгу: не все украинцы приняли политику на разжигание ненависти к России.

Фото: Минобороны России