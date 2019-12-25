Шойгу: не все украинцы приняли политику на разжигание ненависти к России

Глава Минобороны РФ раскритиковал антироссийскую позицию официальных властей Киева.

Многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма и разжигание ненависти ко всему российскому. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании первого международного антифашистского конгресса заявил министр по обороне России Сергей Шойгу. Чиновник напомнил о том, что официальные власти Киева открыто объявили себя наследниками и продолжателями "кровавых украинских националистов". При этом, по мнению министра, в Вашингтоне после распада СССР сделали все для того, чтобы сделать из Украины антипод РФ. В частности, СШа поощряли запрет русского языка, русскоязычных СМИ и культуры.

Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация) бойцами за национальную независимость. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

По словам Сергея Шойгу, не все украинские граждане приняли такую политику. В частности, против оказались жители Донбасса, которые решили "не потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях". В минобороны России полагают, что из-за этого против гражданского населения региона со стороны Киева развернулась жестокая карательная операция.

Шойгу назвал идею запрета всем россиянам въезда в ЕС проявлением нацизма.

Фото: Минобороны России