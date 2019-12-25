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Шойгу: "Плесецк" сможет выполнять до 20 пусков "Ангары" в год
Сегодня, 13:45
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lesjasap

Шойгу: "Плесецк" сможет выполнять до 20 пусков "Ангары" в год

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Такие показатели будут достигнуты к 2025 году.

Сергей Шойгу заявил, что космодром "Плесецк" с 2025 года сможет выполнять до 20 пусков ракет-носителей "Ангара" ежегодно. Об этом глава Минобороны России сообщил в рамках заседания. Чиновник заслушал доклады командования ВКС РФ.

Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса "Ангара" позволит осуществлять до 20 пусков в год ракет-носителей легкого и тяжелого классов, обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе

Сергей Шойгу, министр обороны России

Напомним, что в  в состав универсального стартового комплекса входят 130 сооружений, а также более 50 технологических систем.

Рапота отверг заявления о поглощении Россией Белоруссии.

Фото: Минобороны России

Теги: ангара, космодром плесецк, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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