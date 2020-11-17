Эксперт прокомментировал слухи о том, зачем создается Союзное государство.

Григорий Рапота отверг заявления о поглощении Россией Белоруссии. Об этом журналистам в рамках пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сообщил государственный секретарь Союзного государства. По данным представителя объединения, никаких признаков того, что Москва поглотит Минск, не фиксируется. Таким образом чиновник прокомментировал слухи о том, что программа Союзного государства создается ради того, чтобы Россия могла поглотить Белоруссию.

Я не вижу даже таких признаков, даже фактов таких нет. Легко доказывать то, что есть, но очень трудно отрицать то, чего нет. Посмотрите все наши документы, официальные заявления. Нет этого Григорий Рапота, секретарь объединения

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Видео: FB / Пресс-центр "Россия сегодня"