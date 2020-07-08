Шойгу: Остатки группировки ВСУ на "Азовстали" надежно блокированы

Остатки группировки Вооруженных сил Украины на территории мариупольского металлургического завода "Азовсталь" надежно заблокированы по всему периметру. Соответствующее заявление сделал министр по обороне России Сергей Шойгу на селекторном совещании с коллегами по военному ведомству. Чиновник напомнил, что ранее поручение было дано верховным главнокомандующим, президентом страны Владимиром Путиным.
Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии…ими проигнорированы.
Сергей Шойгу, министр по обороне РФ
Глава оборонного ведомства России подчеркнул, что армия в рамках продолжающейся специальной военной операции вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик и дальше расширяет свой контроль над территориями. По мнению Шойгу, военные предпринимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения.
Шойгу: транспорт НАТО с оружием для Украины будет уничтожаться.
Фото и видео: Минобороны России
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