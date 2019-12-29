Музыкант с юмором отнесся к словам протоиерея РПЦ.

Сергей Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек. Музыкант прокомментировал высказывание протоиерея РПЦ "ненужности" школ. Там дети якобы учатся обзыванию, зависти, сквернословию и хамству. Ранее Дмитрий Смирнов заявил, что девочек следует учить материнству и супружеству.

Пусть готовятся уже. К родам и до гроба. Бабы будут замужем, Ни к чему учеба! написал Шнур в Instagram

Артист иронично отнесся к заявлению представителя РПЦ. В Московском патриархате призвали СМИ "не хайповать" на данной теме. Там считают, что слова Смирнова вырвали из контекста.

Ранее на заседании Госдумы Шнурова застали за рисованием шаржей.

Видео: /Instagram/shnurovs