Сергей Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек. Музыкант прокомментировал высказывание протоиерея РПЦ "ненужности" школ. Там дети якобы учатся обзыванию, зависти, сквернословию и хамству. Ранее Дмитрий Смирнов заявил, что девочек следует учить материнству и супружеству.
Пусть готовятся уже. К родам и до гроба. Бабы будут замужем, Ни к чему учеба!
написал Шнур в Instagram
Артист иронично отнесся к заявлению представителя РПЦ. В Московском патриархате призвали СМИ "не хайповать" на данной теме. Там считают, что слова Смирнова вырвали из контекста.
Ранее на заседании Госдумы Шнурова застали за рисованием шаржей.
Видео: /Instagram/shnurovs
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