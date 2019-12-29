Протоиерей Смирнов заявил, что девочкам не нужно школьное образование

Он считает, что им нужно учиться быть мамами

Протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно школьное образование. Он считает, что вместо школы им нужно учится становится мамами. Его цитату приводит "Радонеж".

Смирнов отвечал на вопрос "кто может помочь воспитывать детей родителям?". И сказал, что если нет старших родственников, то "помощь нужно себе родить". Он рассказал историю прихожанки, которая не отправила старшую дочь в школу, а вместо этого оставила её сидеть с младенцем.

- Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? - задаётся вопросом протоиерей.

Смирнов уверен: девочку важнее научить обходиться с ребенком, чем дать начальное образование. Это, считает он, будет полезнее.

Ранее союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах.

Видео: YouTube / Ми́ссия-ОД