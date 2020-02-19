Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала заявление протоиерея Димитрия глупым оскорблением.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах. Об этом сообщают РИА новости.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова посчитала заявления священнослужителя "глупым оскорблением".

"Это же люди — каждый, как может, так и защищает свои ценности", — отметила она

Вместе с тем Лахова отметила, что таким образом в РПЦ "защищают традиционную семью".

Ранее протоиерей, назвавший гражданских жен проститутками рассказал об угрозах. Священнослужитель не понимает, что плохого он кому-то сделал и утверждает, что ему посылают угрозы с матом. Он заявил, что подаст в суд на клевету, если угрозы продолжат поступать.

Напомним, что протоиерей Димитрий Смирнов приравнял гражданских жён к бесплатным проституткам. По мнению Смирнова, гражданские жены являются лишь временной утехой. Протоиерей отметил, что российские женщины не понимают, что такое настоящий брак.

Ранее мы сообщали о том, что протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин "национальной катастрофой".

Видео: Ми́ссия-ОД, Союз женщин России