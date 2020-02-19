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Союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах

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Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала заявление протоиерея Димитрия глупым оскорблением.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах. Об этом сообщают РИА новости.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова посчитала заявления священнослужителя "глупым оскорблением".

"Это же люди — каждый, как может, так и защищает свои ценности",

— отметила она

Вместе с тем Лахова отметила, что таким образом в РПЦ "защищают традиционную семью". 

Ранее протоиерей, назвавший гражданских жен проститутками рассказал об угрозах. Священнослужитель не понимает, что плохого он кому-то сделал и утверждает, что ему посылают угрозы с матом. Он заявил, что подаст в суд на клевету, если угрозы продолжат поступать. 

Напомним, что протоиерей Димитрий Смирнов приравнял гражданских жён к бесплатным проституткам. По мнению Смирнова, гражданские жены являются лишь временной утехой. Протоиерей отметил, что российские женщины не понимают, что такое настоящий брак. 

Ранее мы сообщали о том, что протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин "национальной катастрофой".

Видео: Ми́ссия-ОД, Союз женщин России

Теги: новости россии, общество, рпц
Категории: Лента новостей, Новости России,

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