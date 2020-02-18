Причина — российские мужчины бросают своих подруг.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин "национальной катастрофой". Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Одной из причин священнослужитель назвал то, что российские мужчины бросают своих подруг. Протоиерей Димитрий Смирнов читает, что мужчины "тратят" время женщин, а затем бросают их.

"Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков", — заявил он.

Ранее этот же протоиерей сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Позже он объяснил своё громкое высказывание тем, что хотел привлечь внимание общественности.

Ранее мы сообщали о том, что российские депутаты предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ.

Видео:Ми́ссия-ОД/YouTube