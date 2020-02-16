Депутаты считают, что за отказ от бумажного формата следует давать скидку.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что российские депутаты предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает РИА новости.

Известно, что автором инициативы стал депутат Госдумы Борис Чернышев. По словам депутата, Госдуме необходимо рассмотреть возможность отказа от получения бумажных квитанций за коммуналку.

Предполагается, что отказ от бумажных квитанций может повлечь за собой существенную скидку для россиян. Ведь таким образом не тратятся деньги на услуги почты и на бумагу.

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