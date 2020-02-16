В РПЦ приравняли гражданских жён к бесплатным проституткам

Такое мнение выразил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что в Русской православной церкви приравняли гражданских жён к бесплатным проституткам. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

По мнению Смирнова, гражданские жены являются лишь временной утехой. Протоиерей отметил, что российские женщины не понимают, что такое настоящий брак.

"Неохота сказать "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "у меня гражданский брак"", — заявил Смирнов.

Смирнов выразил своё негодование из-за того, что женщины не регистрируют такие отношения.

Ранее мы сообщали о том, что в РПЦ предложили вписать Бога в Конституцию.

Видео: Youtube / Ми́ссия-ОД