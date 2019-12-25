Шнуров раскритиковал Смольный за новогодние запреты

Он заявил, что борьба с вирусом должна быть системной и последовательной.

Сергей Шнуров раскритиковал власти Петербурга за новые ограничения в новогодние праздники. Он заявил, что борьба с вирусом должна быть системной и последовательной.

Новые ограничения Шнуров связал с "безответственным" концертом Басты.

Закрыть кафе и рестораны в праздники — это гениальное решение, которое ничего не решает, кроме как в очередной раз демонстрирует их управленческий талант Сергей Шнуров.

Певец заявил, что вирус не смотрит в календарь и не приходит только в выходные и праздники. Он отметил, что новые ограничения — "последний удар, по и так едва живому предпринимательству и настроению людей".

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга хотят оспорить решение суда, разрешившего работать Ледовому дворцу.

Фото: Instagram / shnurovs