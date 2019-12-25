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Шнуров раскритиковал Смольный за новогодние запреты
Сегодня, 8:11
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Шнуров раскритиковал Смольный за новогодние запреты

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Он заявил, что борьба с вирусом должна быть системной и последовательной.

Сергей Шнуров раскритиковал власти Петербурга за новые ограничения в новогодние праздники. Он заявил, что борьба с вирусом должна быть системной и последовательной. 

Новые ограничения Шнуров связал с "безответственным" концертом Басты. 

Закрыть кафе и рестораны в праздники — это гениальное решение, которое ничего не решает, кроме как в очередной раз демонстрирует их управленческий талант

Сергей Шнуров.

Певец заявил, что вирус не смотрит в календарь и не приходит только в выходные и праздники.  Он отметил, что новые ограничения — "последний удар, по и так едва живому предпринимательству и настроению людей". 

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга хотят оспорить решение суда, разрешившего работать Ледовому дворцу.

Фото: Instagram / shnurovs

Теги: новые огарничения, смольный, шнуров
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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