Решение суда могут оспорить.

В Смольном хотят более жесткое наказание для Ледового дворца в Петербурге. Решение суда могут оспорить, сообщили "Невские новости" 5 декабря.

Представители правительства обсуждают вариант апелляции, так как представители городской власти и Роспотребнадзора не были удовлетворены решением суда.

Невский районный суд Петербурга не стал приостанавливать деятельность "Ледового дворца" за нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Руководству придется заплатить штраф в 480 тысяч рублей.

Суд установил, что на концертах рэпера Басты 27 и 28 ноября выявили нарушения – не соблюдалась социальная дистанция, посетители не использовали средства индивидуальной защиты, а ответственное лицо не обеспечило зрителям просмотр мероприятия исключительно на зрительских местах. К созданию толпы привело то, что потоки людей не были разделены. В связи с этим в ведомстве требовали приостановить деятельность организации до 15 января. По мнению руководства ОАО "Дворца спорта", требования были нарушены лишь на последней песне Басты.

Фото: Piter.tv