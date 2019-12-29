Шнуров подколол Сюткина в "Вечернем Урганте"

Участники передачи охарактеризовали наставника шоу "Голос" с положительной стороны.

В эфире передачи "Вечерний Ургант" появился лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Музыкант и ведущий передачи Иван Ургант обсудили участие в шоу "Голос". На вопрос о лучших наставниках команд оба участника передачи вспомнили о положительных качествах певца Валерия Сюткина.

Однако Сергей Шнуров иронично заметил, что проблема наставника в том, что он слишком много двигается и оставляет после себя на сцене "много песка". После этого лидер "Ленинграда" отметил, что сам прической начинает походить на коллегу и проверил свой диван на наличие песка.

Также в эфире Первого канала Сергей Шнуров и группа "Ленинград" представили новую песню под названием "Компромисс".

Видео: YouTube / StarPro, Ленинград Leningrad, Instagram / @shnurovs