Шнуров написал стихи о расчленениях тел в Петербурге

Музыкант поделился произведением в своем Instagram.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что основатель группы "Ленинград", сопредседатель "Партии Роста", продюсер RTVI Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихи про убийства с расчленением тел в Петербурге.

Если вас, дорогуша, не расчленят, Значит, точно отрежут пальцы написал музыкант.

Стихотворение опубликовано под скриншотом заголовка об убийстве преподавательницы петербургского вуза. Ее тело обнаружили без пальца.

За последний год в Петербурге произошло несколько убийств, которые связаны с расчленением тел. Самые известные – убийство аспирантки Анастасии Ещенко и рэпера Энди Картрайта. В интернете Петербург прозвали Расчленинград и Санкт-Расчленбург.

Ранее мы писали, что актер Александр Лепихов призвал к справедливости по делу историка Олега Соколова.

Фото: Instagram / shnurovs