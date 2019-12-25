Шнуров написал стихи о расчленениях тел в Петербурге

В понедельник, 26 октября, стало известно, что основатель группы "Ленинград", сопредседатель "Партии Роста", продюсер RTVI Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихи про убийства с расчленением тел в Петербурге.
Если вас, дорогуша, не расчленят,
Значит, точно отрежут пальцы
написал музыкант.
Стихотворение опубликовано под скриншотом заголовка об убийстве преподавательницы петербургского вуза. Ее тело обнаружили без пальца.
За последний год в Петербурге произошло несколько убийств, которые связаны с расчленением тел. Самые известные – убийство аспирантки Анастасии Ещенко и рэпера Энди Картрайта. В интернете Петербург прозвали Расчленинград и Санкт-Расчленбург.
Ранее мы писали, что актер Александр Лепихов призвал к справедливости по делу историка Олега Соколова.
Фото: Instagram / shnurovs
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