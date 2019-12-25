  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шнуров написал стихи о расчленениях тел в Петербурге
Сегодня, 20:37
43
smirenny

Шнуров написал стихи о расчленениях тел в Петербурге

0 0

Музыкант поделился произведением в своем Instagram. 

В понедельник, 26 октября, стало известно, что основатель группы "Ленинград", сопредседатель "Партии Роста", продюсер RTVI Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихи про убийства с расчленением тел в Петербурге.

Если вас, дорогуша, не расчленят,

Значит, точно отрежут пальцы

написал музыкант.

Стихотворение опубликовано под скриншотом заголовка об убийстве преподавательницы петербургского вуза. Ее тело обнаружили без пальца.

За последний год в Петербурге произошло несколько убийств, которые связаны с расчленением тел. Самые известные – убийство аспирантки Анастасии Ещенко и рэпера Энди Картрайта. В интернете Петербург прозвали Расчленинград и Санкт-Расчленбург. 

Ранее мы писали, что актер Александр Лепихов призвал к справедливости по делу историка Олега Соколова.

Фото: Instagram / shnurovs

Теги: стихи шнурова, шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии