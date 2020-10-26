Актер Александр Лепихов призвал к справедливости по делу историка Олега Соколова

Мужчина собирается сделать после судебного заседания заявление о деятельности Евгения Понасенкова.

Свидетель по делу Олега Соколова актер Александр Лепихов назвал Евгений Понасенкова соучастником убийства аспирантки Анастасии Ещенко. По словам мужчины, Понасенков был руководителем, а Олег Соколов жертвой его сценария и исполнителем убийства, передает корреспондент Piter.TV. Судья напомнила Лепихову об уголовной ответственности за те показания, которые он дает и пригрозила окончанием допроса.

Александр Лепихов познакомился с публицистом Евгением Понасенковым в феврале 2018-го года. По его словам, он неоднократно становился свидетелем того, как мужчина строил планы по оскорблению Олега Соколова. При этом с самим Соколовым свидетель знаком не был. Мужчина уверен, что Понасенков ненавидел историка и специально подстроил все таким образом, чтобы его оппонент совершил убийство. Затем он показал переписки на своем телефоне, в котором публицист оскорбляет его за то, что актер решил дать показания в суде по делу Соколова.

Защитница потерпевшей стороны и государственный обвинитель отказались приобщать переписку, в которой также упоминался и Соколов, к материалам дела, так как к убийству Анастасии Ещенко это не относится. Адвокат Александра Бакшеева обратила внимание на то, что в отношении свидетеля было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, однако судим он не был.

Ранее друг Соколова рассказал о поведении убитой Анастасии Ещенко.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга