"Держала дистанцию". Друг Соколова рассказал о поведении убитой Анастасии Ещенко

Пообщаться с возлюбленной Олега Соколова свидетелю удалось лишь раз.

В понедельник, 26 октября, в Петербурге проходит судебное заседание по делу Олега Соколова. Сторона защиты продолжает представлять свидетелей по уголовному делу. В этот раз свои показания дал друг историка ― школьный учитель и реконструктор Константин Ерунов, передает корреспондент Piter.TV.

Мужчина дружит с Соколовым более 30 лет, они познакомились благодаря общему интересу ― истории. С Анастасией Ещенко Ерунов общался лишь один раз. Он пришел вместе со своим сыном и девушкой сына в гости к историку на набережной реки Фонтанки за 3-4 дня до убийства, в ноябре 2019-го года. Сын свидетеля хотел поступать на исторический факультет, друзья семьи хотели узнать подробности обучения у Анастасии Ещенко, которая также являлась его студенткой.

Свидетель отметил, что в течение вечера девушка преимущественно держалась в стороне, молчала. По его словам, она выглядела так, как будто не рада гостям. Вовлечь ее в беседу удалось только тогда, когда речь зашла о ее исследованиях, после этого она замолкла.

После того вечера Константин Ерунов хотел позвонить Соколову насчет встречи с Анастасией, однако решил перенести разговор, пока не появится повод. Он отметил, что жалеет, что не сделал это тогда: возможно, убийства удалось бы избежать.

На прошлом заседании стало известно, что историк Соколов хотел перевести деньги на карту своему другу в день убийства Анастасии Ещенко.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга