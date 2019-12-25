Историк Соколов хотел перевести деньги на карту своему другу в день убийства Анастасии Ещенко

Зачем это было нужно ― неизвестно.

Подсудимый Олег Соколов хотел перевести деньги своему другу в день убийства Анастасии Ещенко. Станислав Кустовалов дал показания в суде Севастополя по приглашению стороны защиты, он вышел на связь по видеоконференции, передает корреспондент Piter.TV.

Мужчина рассказал о том, что 7 ноября ему позвонил Соколов и попросил его о просьбе. Историк хотел перевести ему деньги на карту, чтобы потом тот передал ему при встрече. Свидетель проживает в Севастополе, и через неделю собирался приехать в Петербург. По его словам, он не стал спрашивать, зачем это нужно Соколову. Также он не смог назвать, о какой сумме шла речь. Деньги подсудимый так и не перевел.

Ситуацией заинтересовалась защитник потерпевшей стороны Александра Бакшеева. Она сообщила Кустовалову, что при необходимости у суда есть возможность запросить у оператора связи запись разговора. Адвокат Соколова Сергей Лукьянов попросил не давить на свидетеля.

Ранее друг историка Олега Соколова дал его характеристику.

Фото: Piter.TV