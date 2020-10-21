Друг историка Олега Соколова дал его характеристику

Вместе с подсудимым он организовывал и принимал участие в исторических реконструкциях.

Друг историка Олега Соколов выступил в суде по уголовному делу. Он дал характеристику ученому, мужчина вышел на связь по видеоконференции из Пензенского суда, передает корреспондент Piter.TV.

По словам Томаса Янчаускаса, он близко общался с Соколовым на протяжении 12-ти лет. Их объединяет интерес к исторической реконструкции. Друзья встречались на исторических мероприятиях, ездили к друг друга в гости, а также за границу. Свидетель знал как бывшую жену историка, так и видел его возлюбленную Анастасию Ещенко. Янчаускас отмечает, что мужчина никогда не поднимал руку и голос на женщину. Его можно охарактеризовать как любящего и заботливого мужа и отца. Мог выпить, но в пределах допустимого, "как все".

Свидетель сказал, что он не будет оправдывать убийство девушки, однако для него произошедшее стало шоком: такого от Соколова он не ожидал. За несколько недель до трагедии мужчина слышал от общих знакомых, историков, о том что иногда между историком и аспиранткой происходят конфликты, она предъявляла ему претензии, обрывала разговор. Вспомнить, кто именно рассказывал ему об этом, Янчаускас не смог. Об убийстве он узнал из Интернета.

Также свидетель знал о травле, которая развернулась вокруг историка.

Он просто говорил, что ему дают нормально жить. Не мог нормально спать, постоянно нервничал. сказал Томас Янчаускас.

Ранее адвокат Соколова подал заявление о возбуждении дела из-за угроз историку.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга