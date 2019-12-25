Адвокат Соколова подал заявление о возбуждении дела из-за угроз историку

Подсудимому неоднократно приходили сообщения на телефон и электронную почту, стены в его парадной расписывали красной краской, под дверь бросали мертвых крыс.

Адвокат историка Олега Соколова Александр Торгашев направил в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру заявление с требованием возбудить уголовное дело по статье "Угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью". Об этом пишет ТАСС.

По словам защитника, в 2018-2019 гг. Соколов неоднократно получал на телефон и электронную почту сообщения с угрозами. Кроме того, стены в его парадной расписывали красной краской, а под дверь бросали мертвых крыс. Также угрозы поступали в адрес родных историка и самой Анастасии Ещенко. Торгашев заявил, что все это является частью организованной против Соколова травли.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года. Он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с женскими руками и упал в воду. Позже Соколова с переохлаждением доставили в больницу. Впоследствии он оформил явку с повинной и признался в убийстве и расчленении своей аспирантки Анастасии Ещенко, с которой состоял в близких отношениях.

Ранее мы писали, что следующее судебное заседание по делу Олега Соколова состоится 21 октября.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга