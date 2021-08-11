Шмыгаль рассказал, куда Украина направит помощь от США

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании местного кабинета министров что власти направят две трети из анонсированного американским Госдепом и Пентагоном одного миллиарда долларов поддержки на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.
Энтони Блинкен анонсировал дополнительный пакет поддержки нашего государства на 1 миллиард долларов. Две трети этой суммы пойдет на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины
Напомним, что на текущий неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в рамках своего рабочего визита в Киев о том, что власти США предоставят киевскому режиму дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов долларов пойдут на военные нужды.
Премьер Украины объяснил отсутствие успехов в контрнаступлении стремлением избежать потерь.
Фото и видео: Telegram / Денис Шмигаль Прем"єр-міністр України
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