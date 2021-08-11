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Шмыгаль рассказал, куда Украина направит помощь от США

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Премьер Украины ценил поддержку со стороны США.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании местного кабинета министров  что власти направят две трети из анонсированного американским Госдепом и Пентагоном одного миллиарда долларов поддержки на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

Энтони Блинкен  анонсировал дополнительный пакет поддержки нашего государства на 1 миллиард долларов. Две трети этой суммы пойдет на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Напомним, что на текущий неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в  рамках своего рабочего визита в Киев о том, что власти США предоставят киевскому режиму дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов долларов пойдут на военные нужды.

Премьер Украины объяснил отсутствие успехов в контрнаступлении стремлением избежать потерь.

Фото и видео: Telegram / Денис Шмигаль Прем"єр-міністр України

Теги: военная помощь, всу, госдеп, денис шмыгаль, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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