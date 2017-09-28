Премьер Украины объяснил отсутствие успехов в контрнаступлении стремлением избежать потерь

Денис Шмыгаль призвал Запад быть терпеливыми.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил журналистам в Лондоне отсутствие видимых результатов в ходе весеннего контрнаступления киевского режима стремлением избежать больших потерь среди военнослужащих страны. Чиновник выступил на международной конференции по восстановлению Украины. Эксперт объяснил западным партнерам, что атака в регионе конфликта для ВСУ "займет время". Он признал, что бойцы работают по натовским стандартам, но при этом берегут каждого солдата, делая шаги вперед. Денис Шмыгаль призвал международных союзников быть терпеливыми.

Мы должны все понимать, что для нас важна каждая жизнь. Мы не будем вести наших людей под обстрелы. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Украине потребуется 411 миллиардов долларов на восстановление.

Фото и видео: YouTube / UATV українською