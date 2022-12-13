Украине потребуется 411 миллиардов долларов на восстановление

Денис Шмыгаль рассказал об оценке ущерба от украинского правительства, ВБ и ООН.

Киевский режим требует от коллективного Запада еще больше денег на восстановление страны. По информации от местного премьер-министра Дениса Шмыгаля, на процесс уйдет не менее 411 миллиардов долларов. Средства уйдут на решение ключевых проблем. Чиновник пояснил, что данная сумма сформирована украинскими специалистами на основе данных второй оперативной оценке существующего ущерба. В анализе принимали участие также члены Европейской комиссии от Всемирного банка и ООН.

Первое — восстановление энергетической системы, гуманитарные нужды. Восстановление жилья, восстановление критической и социальной инфраструктуры и поддержка малого и среднего бизнеса, которые являются ключевыми для экономики. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Зеленский рассчитывает на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт