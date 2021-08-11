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Шмыгаль пообещал поставлять зерно Африке и Азии через Дунай

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Премьер-министр Украины напомнил о реализации проекта Grain from Ukraine.

Украинское правительство утвердило постановление, согласно которому через дунайские порты будет поставляться гуманитарная помощь в виде пшеницы и кукурузы. Груз будут получать страны Африки и Азии. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании кабинета министров сделал местный премьер-министр Денис Шмыгаль.

Дунайские порты теперь будут привлечены к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии. Одобрили соответствующее постановление на заседании правительства. Помощь будет оказываться в рамках инициативы Владимира Зеленского Grain from Ukraine.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и лидер киевского режима Владимир Зеленский ранее осуждали  разблокирование зернового коридора.

Шмыгаль рассказал, куда Украина направит помощь от США.

Фото и видео: Telegram / Денис Шмигаль Прем"єр-міністр України

Теги: grain from ukraine, азия, африка, денис шмыгаль, дунай, зерно, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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