Шмыгаль не исключил проблем с бюджетом Украины в июне

Премьер Украины рассказал о том, откуда кабмин возьмет средства для зарплат и пенсий.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль не исключил проблем с государственным бюджетом в июне текущего года. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала "Рада". Он предполагает, что бюджет страны может быть не выполнен. Однако за апрель бюджет реализуется за счет поддержки иностранных кредиторов, отказа от капитальных трат и уплаты налогов авансом рядом компаний. С мая государственный бюджет будет находиться под давлением "военных обстоятельств" или налоговых нововведений, вводимых для облегчения работы бизнеса

В мае месяце бюджет государства находится под определенным давлением военных обстоятельств и тех налоговых облегчений…мы фактически отменили систему налогообложения, дали возможность платить 2% от оборота, и это отобразится на бюджете. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Эксперт напомнил журналистам об отмене части таможенных платежей, что также скажется на финансовых поступлениях в бюджет. Украинское правительство намерено закрывать дефицит средств за счет предоставления денег от иностранных государств и международных финансовых организаций. такое решение позволит выплачивать пенсии и зарплаты населению.

Шмыгаль: замороженные активы России пойдут на компенсации.

Фото и видео: YouTube / Факти ICTV