Шмыгаль не исключил проблем с бюджетом Украины в июне

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль не исключил проблем с государственным бюджетом в июне текущего года. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала "Рада". Он предполагает, что бюджет страны может быть не выполнен. Однако за апрель бюджет реализуется за счет поддержки иностранных кредиторов, отказа от капитальных трат и уплаты налогов авансом рядом компаний. С мая государственный бюджет будет находиться под давлением "военных обстоятельств" или налоговых нововведений, вводимых для облегчения работы бизнеса
В мае месяце бюджет государства находится под определенным давлением военных обстоятельств и тех налоговых облегчений…мы фактически отменили систему налогообложения, дали возможность платить 2% от оборота, и это отобразится на бюджете.
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины
Эксперт напомнил журналистам об отмене части таможенных платежей, что также скажется на финансовых поступлениях в бюджет. Украинское правительство намерено закрывать дефицит средств за счет предоставления денег от иностранных государств и международных финансовых организаций. такое решение позволит выплачивать пенсии и зарплаты населению.
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Фото и видео: YouTube / Факти ICTV
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