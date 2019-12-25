Шмыгаль: замороженные активы России пойдут на компенсации

Премьер-министр Украины рассказал, что Киев хочет получить деньги РФ на восстановление страны.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на то, что замороженные активы и финансовые средства России пойдут на компенсации того ущерба, который армия нанесла в рамках специальной военной операции. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в рамках брифинга. Запись опубликована на официальном YouTube-канале "Рада".

Эта сумма колеблется от 300 до 500 миллиардов долларов по состоянию на сегодня. Естественно, Украина рассчитывает на эти деньги, как компенсацию ущерба, который РФ наносит, эту работу начали. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Лидер страны Владимир Путин призвал армию защищать граждан Донбасса, которые подвергались издевательствам со стороны киевского режима. С соответствующей просьбой к президенту России обратились главы Донецкой и Луганской народных республик.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України