Кадырову вручили погоны воинского звания генерал-лейтенанта

Глава Чечни рассказал о том, что должен соответствовать наградам.

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили погоны очередного воинского звания генерал-лейтенанта. Торжественное мероприятие проводилось на территории Северо-Кавказского округа в городе Грозном. Церемонию проводил командующий войск национальной гвардии Сергей Захаров. Кадвроы прокомментировал ход специальной военной операции на Украине заметив, что "наши ребята" показывают свою готовность.

Для меня это приятно и волнительно, потому что надо сделать многое, в частности, мы видим, что на Украине Россия не просто воюет с какими-то украинскими нацистами, там страны НАТО, там Запад, Европа. речь Рамзана Кадырова по завершению мероприятия

Кадыров заметил, что любая награда или звание также подразумевают определенную. ответственность и необходимость соответствия. Рамзан Кадыров напомнил коллегам о том, что в ближайшее время российскими войсками будет "полностью очищен" от местных национальных батальонов украинский город Мариуполь. Он уточнил, что вблизи "Азовстали" располагаются хорошо укрепленные и значительно вооруженные отряды, но ВС РФ забирают у нацбатов их позиции.

Кадыров: в Мариуполе сдались более 250 украинских морпехов.

Фото и видео: Telegram / Хайлайтер