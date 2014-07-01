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Кадыров: в Мариуполе сдались более 250 украинских морпехов

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Глава Чечни заявил, что сложившие оружие солдаты сейчас находятся в безопасности.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Мариуполе Вооруженным силам России сдались более 250 украинских морпехов. Соответствующей информацией российский чиновник поделился с подписчиками в собственном Telegram-канале. 

Двести шестьдесят семь морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) в Мариуполе сдались в плен российским вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор!

пост ТГ-канале

Глава республики объяснил, что российская армия не воюет с мирным населением. Он в очередной раз призвал всех украинских военнослужащих перейти на "правильную сторону". По мнению Кадырова, это позволит им навести порядок в своем государстве ради дальнейшей спокойной жизни "многострадального украинского народа". Кадыров уточнил, что сложившие оружие и сдавшиеся в плен украинцы находятся в полной безопасности.

Кадыров опубликовал кадры штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: всу, мариуполь, морпехи, рамзан кадыров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 9:15

Сдаются потому-что хотят жить . Половина из них в будущем возродится в нациков против России .

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