Глава Чечни рассказал о том, что на крыше одного из зданий был замечен украинский снайпер.

Рамзан Кадыров опубликовал кадры штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом глава Чечни рассказал в собственном Telegram-канале. Он разместил кадры, на котором солдаты полка Ахмата-Хаджи Кадырова "замечают" на крыше одного из украинских строений снайпера. Еще 2 марта российский чиновник сообщал подписчикам о начале штурма предприятия в Мариуполе. В настоящее время там находятся члены местных национальных батальонов.

Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат "Азовсталь", где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов. Мы можем наблюдать осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни уточнил, что снайпер, находящийся на крыше, предпринял попытку "удрать". По мнению Кадырова, эти действия оказались обречены на провал. Чеченские бойцы приняли решение о ликвидации цели.

Кадыров дал засевшим на "Азовстали" боевикам день, чтобы сдаться.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95